Winter School, all'Insubria di Como studenti italiani e israeliani insieme per la pace

Studenti italiani e israeliani insieme a Como dal 10 al 17 febbraio 2019 per il progetto Winter School organizzato dal Rotary.

La Pace, la prevenzione e la risoluzione dei conflitti rappresentano una delle 6 aree focus che impegnano il Rotary International attraverso l'attività della Rotary Foundation. Aderendo a questa mission il Distretto 2042 del Rotary International - che comprende 49 Club delle Province di Varese, Como, Lecco, Monza Brianza, Sondrio e Bergamo, guidato dal Governatore Roberto Dotti - ha dato vita al progetto Winter School.

Dal 10 al 24 febbraio 10 studenti italiani incontreranno 10 studenti provenienti dal Medio Oriente per condividere un'esperienza formativa grazie al Master organizzato in collaborazione con l'Università dell'Insubria di Como e, in Israele, con le Università di Haifa, Gerusalemme e con l'Yizrael Academy.

Al progetto collaborano anche il Rotary Bellinzona, il Rotary di Nazareth e il Distretto 2042 del Rotaract, l'Associazione giovanile del Rotary International.

I venti giovani - potenziali leader di domani - sono di differente estrazione etnica e religiosa e trascorreranno due intense settimanefianco a fianco, in un processo formativo che li porterà a scoprirecome affrontare e risolvere le inevitabili frizioni che nascono dal contatto fra culture, stili di vita, modelli sociali, economici e religiosi differenti.

La direzione scientifica del progetto, affidata al professor Alessandro Ferrari e ai docenti dell'università comasca, ha elaborato i contenuti che verteranno sulla reciproca comprensione, sulle ragioni che ostacolano i processi di pace e sulla prevenzione dei conflitti.

Il programma prevede l'alternanza di lezioni in aula, workshop, incontri con autorità civili e religiose, visite ai territori e momenti di convivialità nei quali, grazie ai giovani del Rotaract, "sperimentare" modelli di coesistenza pacifica e accettazione dei diversi stili di vita.

I venti studenti della Winter School saranno ospiti in Italia dal 10 al 17 febbraio e alloggeranno presso Villa del Grumello e in Israele dal 17 al 24 febbraio. La selezione degli studenti è avvenuta tramite un bando nazionale attraverso parametri stringenti quali la media dei voti di esame, le esperienze internazionali maturate e le esperienze di servizio vissute.

Winter School ha ricevuto il Patrocinio di Regione Lombardia, dei Comuni di Como, Monza e Bellinzona e della Fondazione Alessandro Volta; sostenitori privati hanno assicurato il loro appoggio all’iniziativa.