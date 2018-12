Grandate, bambino trova verme nel piatto di insalata alla mensa della scuola elementare

Un verme nel piatto di insalata servito alla mensa della scuola elementare di Grandate: è successo durante il pranzo di mercoledì 12 dicembre 2018, come confermato dalla scuola.

Stavano servendo il secondo e, al momento dell'insalata, un bambino si è accorto della presenza del verme sulla foglia di insalata. Subito lo ha riferito alle maestre che lo hanno fatto presente al personale della mensa, gestita da Aclichef. Un episodio analogo a quanto accaduto nelle scorse settimane a Montano Lucino.

Come spiegato dalla scuola "Gianni Rodari", l'addetta al servizio ha subito incartato il piatto con della pellicola trasparente in modo da consegnarlo ai responsabili dell'azienda. Poi ha avviato la procedura di segnalazione compilando gli appositi moduli. La stessa azienda ha poi provveduto tempestivamente a segnalare l'accaduto ai Servizi Sociali del comune di Grandate.

Qualche momento di scompiglio e disgusto comprensibile tra i bambini e le maestre presenti in quel momento a mensa, con le insegnanti che hanno cercato di sdrammatizzare per non scioccare i piccoli. Sdrammatizzare ma non sminuire, come ci tengono a precisare: la scuola e i genitori di Grandate sono un'utenza molto esigente e attenta sulla questione mensa, spiegano, sottolineando però anche come Aclichef, subentrata all'inizio di questo anno scolastico a Euroristorazione, si stia dimostrando altrettanto attenta alle richieste della scuola e stia offrendo una serie di proposte e iniziative apprezzate dall'istituto (come il progetto della frutta a merenda per tutti i bambini).