Aurora, Sandy e gli altri piccoli grandi talenti scolastici: le premiazioni del Centro Studi Casnati

Si è concluso il Campus dedicato ai migliori studenti delle scuole medie ​“​Talenti emergenti​”​ proposto dal ​Centro Studi Casnati. I criteri di selezione, che hanno consentito l’accesso al progetto a circa 50 ragazzi selezionati su oltre 200 domande pervenute, si sono basati sulla media calcolata mediante elementi quali il voto di Condotta, di Italiano, Matematica e Inglese unitamente ad una lettera motivazionale richiesta agli studenti.

La selezione

Durante la settimana sono state svolte attività trasversali che hanno coinvolto tutti gli iscritti indistintamente dall’indirizzo scelto: dal ​Test orientativo – Vivere il presente, progettare il futuro​ (a cura del dott. Pala, psicologo del Centro Studi Casnati), all’Attività psicomotoria –

Organizzare, Collaborare, Fare, inserita in un contesto ludico per la conoscenza e la presa di coscienza dello sviluppo degli schemi motori di base, delle abilità, della capacità collaborative e organizzative dei ragazzi.

Liceo artistico

Dal Talento alla creatività​ è il tema ricorrente del percorso, affrontato in tutte le sue declinazioni: al ​Liceo Linguistico​ gli studenti selezionati hanno affrontato i meccanismi di formazione/creazione del lessico italiano e inglese. Al ​Liceo Artistico​ hanno partecipato ad

un workshop sul metodo progettuale di B. Munari "Da cosa nasce cosa", sull’introduzione al linguaggio visivo (luce, colore, volume, composizione e spazio nella fotografia) e sull’approfondimento sulle nuove tecnologie (tecniche di ripresa e montaggio video).

Istituto aeronautico

All’​Istituto Aeronautico​ ​hanno svolto attività teoriche in aula e attività pratiche mediante l’utilizzo del simulatore di volo, che hanno permesso ai ragazzi di assimilare i princìpi del volo ed apprezzare gli sviluppi tecnologici intercorsi nel mondo dell’aeronautica, dai primi

prototipi ai più moderni aeromobili.

Istituto alberghiero

Tramite un Campus scientifico e conoscitivo di avvicinamento al mondo enogastronomico dal titolo "In cucina sperimento, pianifico e progetto", agli studenti interessati all​’​Istituto Alberghiero​ è stata data l’opportunità di avere un primo approccio al mondo della cucina e della sala supportato da nozioni scientifiche e percorsi laboratoriali.

Liceo scientifico

Aapprofondendo il tema “Conoscere, capire e prendere consapevolezza della complessità della macchina umana” tenuto dai docenti del​ Liceo Scientifico Sportivo​, i ragazzi si sono interfacciati sul come, la macchina umana, per quanto essa sia concepita in modo eccezionalmente funzionale, abbia comunque bisogno di essere sviluppata e accudita, migliorata e mantenuta efficiente attraverso il concetto di Salute Dinamica.

I premi e i premiati

Dopo 4 giorni di lezioni si è tenuto il test finale - uno per ogni indirizzo - che ci ha permesso di decretare i vincitori dell’edizione 2019: vince (con un punteggio finale di 97,33) una ​Borsa di studio del valore annuo di 1.500 euro (7.500 euro max complessivi nell'arco del corso di studi)​ per la frequenza di uno dei percorsi del Centro Studi Casnati ​Vener Aurora​, interessata al Liceo linguistico.

Le sue medie, unitamente ad una lettera motivazionale che ha toccato le corde della giuria e 2ad una prova finale giudicata eccellente, l'hanno portata sul gradino più alto del podio. Alla classe di appartenenza di Aurora, quale ulteriore riconoscimento della validità del lavoro svolto, saranno riconosciuti questi ulteriori premi: accesso ad ogni studente della classe ad un corso online di preparazione ad una certificazione linguistica internazionale su ​MyBILAB (piattaforma e-learning ​British Institutes​) ed esame finale, per il livello raggiunto, dell’ente

certificatore internazionale ​ESB English Speaking Board​ più l’abbonamento, che sarà a disposizione della classe stessa, della durata di un anno al quotidiano ​La Provincia​.

Secondo premio: ​Borsa di studio del valore annuo di 1.000 euro​ (5.000 euro max complessivi nell'arco del corso di studi) per la frequenza di uno dei percorsi del Centro Studi Casnati, a ​Piazzoli Sandy,​ studentessa appassionata d’arte della provincia di Como che ha

raggiunto 90,67 punti.

Eracle Sports Center​ ha messo a disposizione dei ragazzi che si sono classificati dal terzo al sesto posto, un corso per l’anno sportivo 2019/2020 (da settembre/ottobre a maggio/giugno) a scelta tra nuoto e karate (in collaborazione con Eracle Sports Center).

I premi saranno destinati ai seguenti talenti citati in ordine di classifica: Gazzola Maya​ (89,33), ​Gibelli Andrea​ (89,33), ​Guanziroli Sara​ (88,67), ​Caimi Elisa​ (87,67). Il settimo posto va a ​Campioli Susanna,​ che si aggiudica con 87,33 punti il premio messo in palio da ​Gabel Group​ (una parure di lenzuola disegnate dai ragazzi del Liceo Artistico) Mentre, per l’ottavo e il nono classificati,​ ​Hip Hop​ ​watches​ ​premia, in ordine di piazzamento, Gualandi Giorgia​ (86,67) e ​Vicini Francesca​ (86,67) con un favoloso set di orologi. Garau Gaia,​ con i suoi 86,00 punti, si aggiudica il decimo premio messo in palio da ​Aeroclub Como​ ed avrà la possibilità di godersi le bellezze del nostro lago di Como seduti su uno degli aeroplani del Club, insieme a istruttori di volo qualificati.

Quest'anno abbiamo aggiunto l'undicesimo premio, voluto da​ Tucano​ (una borsa per computer e un paio di cuffie), vinto da ​Esposito Sofia​ con 85,67 punti. E' stata una magnifica settimana, l'appuntamento è al prossimo anno.

Gallery