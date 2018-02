Studenti-giardinieri fanno bella la dogana di Ponte Chiasso

Una giornata di sensibilizzazione degli studenti comaschi alla cura del verfde pubblico e dell'ambiente: è quella che si è svolta il 25 gennaio 2018 alla dogana di Ponte Chiasso. Protagonisti gli scolari del quinto anno della Scuola Elementare di via Brogeda che hanno partecipato a un progetto di valorizzazione degli spazi urbani con particolare attenzione per quelli che definiscono le vie di accesso al nostro Paese e alla città di Como. L’iniziativa è stata sostenuta dal Circolo Legambiente di Como con la partecipazione dell’Ufficio delle Dogane di Como. Armati di pale, zappette e annaffiatoi i ragazzi hanno abbellito una delle “porte d’ingresso” di Como pulendo le aiuole e piantando diversi oleandri con l’effetto bianco, rosso e verde, colori della bandiera italiana. Un progetto sposato dalla Amministrazione allo scopo di contribuire a far comprendere alle nuove generazioni che avere senso civico non è soltanto rispettare regole, ma rispettare se stessi, gli altri e l’ambiente in cui viviamo.