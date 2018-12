Como, studentesse giapponesi in visita a Palazzo Cernezzi

Due studentesse giapponesi hanno incontrato in comune a Como il sindaco Mario Landriscina e l'assessore alle Relazioni internazionali Simona Rossotti nell'ambito del bando "Students Exchange".

Le ragazze, Erika Okamura e Saga Yamada, sono ospiti in città ospiti dal 23 dicembre al 5 gennaio dagli studenti comaschi Niccolò Zani e Jacopo Prato, selezionati nell'ambito del bando promosso dal settore Relazioni Internazionali. Le studentesse e gli studenti comaschi sono state accompagnate dal presidente della Famiglia Comasca Adriano Giudici. Come previsto dal progetto, gli studenti comaschi saranno a loro volta ospitati dalle studentesse giapponesi la prossima estate.