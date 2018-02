Menaggio, studente insulta il professore che gli sequestra il cellulare: il video finisce in rete

Insulta e minaccia il professore perchè gli avrebbe rotto il telefono cellulare. Protagonista uno studente. Sarebbe accaduto, secondo quanto riportato da La Provincia, in una classe dell'istituto Vanoni di Menaggio, in base alle segnalazioni confermate da chi ha riconosciuto gli studenti che si vedono nel video. L'episodio è stato filmato e messo su youtube il 27 gennaio 2018.

Secondo la ricostruzione - riporta il quotidiano- l'insegnante avrebbe rimproverato il ragazzo per aver usato il telefono durante la lezione. Il professore avrebbe tentato di prenderglielo causando (secondo il giovane) un danno irreparabile all'apparecchio. Da qui la rabbia nei confronti del docente, tradotta in una sequela di insulti e bestemmie dai toni sempre più violenti tra lo sconcerto dei compagni di classe. Si sente il giovane che pretende 120 euro per ricomprare lo smartphone, gesticolando animatamente verso l'insegnante, in un crescendo di volgarità e parolacce. Impossibile calmarlo, vani i tentativi sia del docente che dei compagni del ragazzo.