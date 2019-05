Como, ragazzi a scuola di ecologia: le classi vincitrici del contest "Ricicla con Arte"

Sono state premiate oggi, 30 maggio 2019, alla presenza dell'assessore comunale all'Ambiente Marco Galli, l’architetto Vania Zorzella del Comune di Como e di Marcello Milani Responsabile Operativo di Aprica, le tre classi vincitrici del contest “Ricicla con arte”, contest creativo per la personalizzazione dei contenitori della raccolta differenziata, promosso da Aprica, A2A e il Comune di Como.

Alla mattinata hanno partecipato anche le dirigenti delle tre scuole vincitrici, Valeria Cornelio di Albate, Sonia Lulli della primaria e Daniela De Fazio dell’infanzia e le insegnanti coinvolte Angela Taibi, Stefania Colonnelli, Loredana Florian e Monica Evangelista.

I vincitori

Infanzia Varesina per la scuola dell’Infanzia

Primaria Olimpino classe 3A per la scuola primaria

Secondaria di I grado Albate classe 1C per la scuola secondaria di I grado

Il concorso

La giuria, composta da Aprica, A2A e rappresentanti del Comune di Como, ha selezionato i vincitori tra 51 classi partecipanti che hanno prodotto 134 tra elaborati e contenitori, premiando la creatività, la pertinenza e l’efficacia della presentazione. Sono stati consegnati da Aprica 100 contenitori per la raccolta differenziata di plastica e metallo, carta e cartone e indifferenziata ai 15 istituti coinvolti.

Nell’ambito del progetto sono state previste oltre 180 ore di incontri formativi per i ragazzi che prevedevano un primo momento con giochi per i più piccoli e percorsi didattici per i più grandi per conoscere la vita degli oggetti che utilizziamo ogni giorno e scoprire che cos’è l’economia circolare e un secondo incontro di elaborazione dei progetti per il contest, costruiti con materiali di riciclo.