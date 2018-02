Erasmus, studenti spagnoli alla scuola Montessori di Como

E' stato presentato venerdì 2 febbraio 2018 in comune a Como il progetto Erasmus+ che coinvolge alunni e insegnanti di Como e altri paesi stranieri in un percorso di scambio e conoscenza. Dal 5 al 9 febbraio 2018 a Como arriverà una delegazione di studenti spagnoli tra i 10 e gli 11 anni d'età, che per una settimana frequenteranno la Scuola Montessori di via Bignanico 4 a Como usufruendo di un programma molto ricco di attività, dalle visite guidate alle mostre fino ai laboratori.

Il progetto

Dallo scorso ottobre la Scuola Montessori di Como sta lavorando al progetto biennale Erasmus+ “ A Thousand Cultures, one Europe” insieme a scuole di Spagna, Regno Unito, Lituania, Repubblica Ceca e Polonia. Il progetto coinvolge alunni e insegnanti che, attraverso la mobilità degli studenti e la partecipazione a riunioni internazionali per docenti, potranno conoscere di persona le realtà educative dei paesi partecipanti, con le loro diverse metodologie di insegnamento e apprendimento.

Verranno condivise le conoscenze su personaggi chiave proposti da ogni singolo paese: il pittore Fernando Zobel per la Spagna, Maria Montessori per l'Italia, Jan Amos Comenius per la Repubblica Ceca, Copernico per la Polonia, Roald Dahl per il Galles e Ruta Meilutite per la Lituania.

Il progetto prevede di coinvolgere non solo i docenti, gli alunni e le famiglie, ma anche il territorio, con l'ideazione di materiale, eventi e attività dedicate alla scuola montessoriana: I WAS HERE exploring Como è un esempio di proposta ideata e co-costruita con gli alunni della Scuola Montessori sia per gli ospiti in visita sia di uso sul territorio come strumento di scoperta culturale per ragazzi in soggiorno turistico. La lingua di comunicazione sarà l'inglese, verrà vissuta dagli studenti come lingua comune che unisce le varie realtà europee pur rispettando le diversità culturali.

La tecnologia

L'innovazione tecnologica sarà uno degli elementi fondamentali delle attività legate al progetto: le comunicazioni e la diffusione dei contenuti e delle iniziative sul territorio avverrano tramite pagine web dedicate e tramite la piattaforma e-twinning.