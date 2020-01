Open night alle Canossiane: 16 gennaio incontro serale per conoscere l'istituto

Apertura serale per conoscere l'istituto: è l'idea delle Canossiane di COmo che per il secondo anno consecutivo promuovono l'Open Night. L'inziativa, in programma il 16 gennaio 2020 dall 19 alle 21, riguarda i corsi delle superiori.

La scelta di un orario serale in un giorno infrasettimanale, hanno spiegato dalla Canossiane, vuole andare incontro alle famiglie che hanno magari problemi lavorativi negli orari diurni e che preferirebbero dedicare il week-end ad altre attività. A gennaio, tra l'altro, sono ancora molti i ragazzi che non hanno ancora deciso in quale scuola superiore iscriversi.

L'Open Night della Canossiane si presenta in modo per copsì dire informale. Non è il classico incontro dei normali open day scolastici. Saranno gli stessi studenti che attualmente frequentano l'istituto a incontrare i genitori e i loro figli, non solo e non tanto per fornire tutte le informazioni sui corsi dal punto di vista didattico, quanto piuttosto per raccontare la propria esperienza. Nel corso dell'open night ai visitatori verrà offerto un aperitivo.