Scegliere la scuola: open day in tre istituti comaschi

Novembre mese dgli open day scolastici. Almeno tre le scuole di Como che hanno organizzato una giornata per aprire le proprie porte ai genitori i cui figli devono scegliere o cambiare. Si tratta di giornate che consentono ai genitori e agli stessi alunni di conoscere la struttura scolastica e i suoi ambienti, ma soprattutto l'offerta formativa.

Il 16 novembre dalle 15 alle 18 l'istituto paritario Matilde di Canossa di Como spalanca le porte della sede di via Balestra a genitori e bambini interessati a conoscere l'offerta relativa alla scuola dell'infanzia, alla scuola primaria e alla scuola secondaria di primo grado. Il 30 novembre, invece, dalle 15 alle 19 open day dedicato alle scuole superiori. Info al numero 031.265365.

Il 30 novembre è la giornata in cui anche l'istituto Pascoli di via Mentana apre le sue porte a studenti e genitori per fornire tutte le informazioni riguardo agli indirizzi scolastici e ai corsi attivi nell’Istituto Pascoli, alla presenza di Insegnanti e del Coordinatore Didattico.

Il 15 e 16 novembre sono le due giornate "open" anche del Collegio Gallio. Per entrambe le date l'istituto ha organizzato un densissimo calendario di appuntamenti per conoscere l'offerta della scuola dell'infanzia, della scuola primaria, della scuola secondaria di primo e secondo grado. Per conoscere il calendario basta visitare il sito della scuola.