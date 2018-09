Open Day allo IED di Como

Cosa succede durante un Open Day? Laboratori, aule e spazi dedicati ai progetti degli studenti sono aperti per accogliere le numerose attività organizzate per chi vuole conoscere il sistema formativo IED: Corsi Triennali, Magistrali e Master. Un’ampia e articolata offerta per soddisfare le esigenze di chi si affaccia al mondo del lavoro o di chi già ne fa parte. Ied organizza a un Open Day dalle 10 di giovedì 13 settembre con tutto lo staff delle scuole di moda, design, restauro e arti visive, insieme a coordinatori, docenti e studenti dei nostri corsi.