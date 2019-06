Tripudio da stadio per Caggiano: va in pensione uno dei prof e presidi di Como più amati di sempre

Un tripudio degno di una rockstar quello riservato dagli studenti del Liceo Scientifico Paolo Giovio di Como al loro preside Marzio Caggiano.

Dopo una vita trascorsa al Giovio come professore d'inglese prima e dirigente scolastico dopo (con una parentesi come dirigente scolastico di altri istituti comaschi) Caggiano va in pensione. A salutarlo questa mattina, 7 giugno 2019, all'interbo dell'istituto di via Paoli c'era tutta la scolaresca.

Il calorosissimo e commuovente saluto degli alunni sembra condensare in sé anche quello di tutti gli ex studenti che negli anni si sono avvicendati sui banchi di scuola davanti alla cattedra di Caggiano e che oggi, molti di loro ultra quarantenni, non potevano certo essere lì per salutare e ringrazia uno dei professori e presidi di Como più amati di sempre.