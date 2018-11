Corteo degli studenti in centro Como: protesta contro la manovra del Governo

Circa 300 ragazzi si sono ritrovati nella mattina di venerdì 16 novembre 2018 in piazza Vittoria per la manifestazione contro la manovra del Governo.

La partenza alla 9: tra striscioni e slogan, il serpentone di studenti ha imboccato le vie del centro storico. Via Cesare Cantù, via Rovelli, via Vittorio Emanuele, Piazza Duomo, via Cinque Giornate, via Volta, via Parini e conclusione in Largo Miglio. Nessuna ripercussione per il traffico, come confermato dalla polizia locale di Como, dal momento che sono interessate le vie della città murata.

Tra le motivazioni della protesta, come si legge sulla pagina facebook dell'Unione degli Studenti di Como, il diritto allo studio, la dispersione scolastica e la sicurezza degli edifici scolastici.

"NON è possibile -si legge sulla pagina facebook -che lo stato disponga solo 14 milioni agli studenti con un ISEE di €15500 che frequentano scuole pubbliche; invece per gli studenti di scuole paritarie con ISEE di €40000 ne dispone 23 milioni. NON è possibile che ci siano code infinite nelle amministrazioni provinciali per la gestione dei problemi scolastici edilizi. NON vogliamo frequentare un edificio che ci potrebbe uccidere da un momento all' altro. NON vogliamo frequentare un edificio che non ci dia il materiale adeguato per fare chimica piuttosto che ginnastica. VOGLIAMO dei DIRITTI SOLIDI e CONCRETI; e non solo delle chiacchere inutili e insolidali come quelle del Ministro Bussetti".

<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fuds.como%2Fvideos%2F356861841546136%2F&show_text=1&width=560" width="560" height="521" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" allow="encrypted-media" allowFullScreen="true"></iframe>