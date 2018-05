Il Liceo Volta di Como premiato alla Bocconi

Giornata di premiazioni all'Università Bocconi di Milano. Le 27 classi che hanno partecipato al contest "Snacknews a scuola", nell'ambito del progetto alternanza scuola-lavoro, hanno atteso in aula magna di scoprire i vincitori tra i 37 i video in gara. Snacknews sono una serie di video pillole rivolte ai giovani delle scuole superiori nate con il proposito di spiegare in modo semplice e chiaro gli avvenimenti del momento in campo economico, tecnologico, giuridico e geopolitico. Il premio per la categoria diritto è andato al Liceo Volta di Como.