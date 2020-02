Gran premio di matematica applicata, il Liceo Fermi in finale

Sono più di 600 i ragazzi delle scuole superiori che hanno superato la prima prova e si accingono a partecipare alla finalissima del Gran Premio di Matematica Applicata, che si terrà venerdì 21 febbraio presso le sedi dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma e Milano.

Per la provincia di Como ancora in finale ( anche lo scorso hanno raggiunsero questa tappa) gli studenti del Liceo E. Fermi di Cantù (Como).

Il Gran Premio è una competizione rivolta agli studenti degli ultimi due anni delle superiori che ha lo scopo di valorizzare le competenze logico- matematiche dei ragazzi, sviluppando l'attitudine al solving problem. L'iniziativa, realizzata dal Forum ANIA-Consumatori in collaborazione con la Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative dell' Università Cattolica, riscuote sempre un grande successo. In questa edizione sono stati coinvolti più di 8000 ragazzi, provenienti da 139 scuole superiori di tutta Italia. I finalisti, tra cui gli alunni di Cantù, troveranno ad attenderli quiz di logica e quesiti a risposta chiusa e aperta, atti a proiettarli nell'utilizzo della matematica in contesti reali.

Una giuria di esperti valuterà poi i rielaborati e la premiazione si terrà sabato 21 marzo presso la sede dell'Università Cattolica di Milano.