Lambrugo, quando il giornale lo scrivono i bambini

Una mattinata intensa quella di oggi, mercoledì 8 luglio, per i bambini di Lambrugo che hanno partecipato al centro estivo che prevedeva anche un laboratorio di giornalismo. Due le fasi previste, quella teorica e quella pratica e due le giornaliste- insegnanti: Barbara Pirovano e Marta Migliardi. Lo scopo finale era quello di realizzare un giornale, scritto da loro, dai bambini: obiettivo raggiunto. Ognuno di loro ha raccontato, in forma giornalistica, un episodio del giorno prima o un evento che li aveva particolarmente colpiti. Dallo shopping per il mare, al poter tornare in piscina, chi è andato a giocare a golf, chi dall'oculista. Tutti hanno avuto la loro storia da scrivere, a cui dare un titolo, un sottotitolo e da firmare, proprio come dei veri cronisti. Un grazie anche alle maestre-educatrici e volontarie sempre presenti e attente affinchè venissero rispettate le norme vigenti. Per i genitori che volessero leggere "I giorni di Lambrugo" (il titolo è stato democraticamente scelto dai bambini), potranno trovare il giornale presso la sede del Centro Estivo.

