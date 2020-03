Como, Istituto Pascoli, la preside: "Partiti subito con lezioni online, no al 6 politico"

Non ha perso tempo Etta Sosio, la preside dell'Istituto Pascoli di Como. Ancora prima che ieri, 4 marzo 2020, il Governo annunciasse lo stop delle scuole fino al 15 marzo, lei e i docenti del Pascoli, avevano già messo in atto iniziative per consentire agli alunni di studiare da casa.

«Siamo partiti subito, non volevamo che i ragazzi considerassero questo tempo fuori dalle aule come una vacanza. In primis c'è stato un grosso lavoro di raccolta per poter avere le mail e i numeri dove utilizzavano whtasapp di tutti, studenti e docenti. Dopo qualche giorno eravamo già pronti con lezioni 'virtuali', sia utilizzando piattaforme messe a disposizione dal Ministero della Pubblica Istruzione, sia creando piccoli gruppi tramite skype. Abbiamo anche usato YouTube. Se andate a vedere, per esempio, c'è una bellissima lezione del professor Russo su Pirandello».

Non solo videolezioni o gruppi skype, gli alunni dell'Istituto Pascoli hanno anche dei compiti da svolgere, ricerche con date di scadedenza e questionari da compilare e rinviare.

«Stiamo cercando di guardare l'altro lato della medaglia e di essere positivi, continua la Sosi, se normalmente in classe un professore non si mette a controllare i quaderni di tutti, non sempre almeno, con la consegna scadenzata online non si scappa!»

Anche gli studenti sembrano entusiasti di questo metodo di insegnamento ai tempi del coronavirus. Utilizzano i mezzi che adoperano ogni giorno come smarthphone e tablet, per guardare lezioni, confrontarsi e inviare le loro ricerche. Un modo intelligenet per orientare i ragazzi a sfruttare in maniera più proficua e positiva le tecnologie.

«Gli alunni sono entusiasti, prosegue Etta Sosi, si sentono più liberi di gestire il loro tempo. Anche i docenti stanno mettendo in atto molte iniziative e stiamo capendo che alcune cose potranno esserci utili anche per il futuro. Ieri abbiamo fatto una conferenza in collegamento con 23 professori. Se un domani servisse riunire il collegio docenti e non vi fossero le disponibilità di presenza, si potrebbe sempre utilizzare questo metodo, per esempio...»

Ogni medaglia ha il suo rovescio, quindi, e questo Istituto sembra aver trovato il modo per continuare le lezioni e far contenti tutti. Anche se, ricorda la preside, è anche importante il tipo di interazione che si crea nelle classi vere.

Ma alla domanda se, in caso, sarebbe d'accordo con il 6 politico a fine anno, la preside, seppur in maniera simpatica e gentile, non ci sta « Il 6 politico? Mai, se lo scordino, devono studiare e meritarsi la promozione!».