Como, dal prossimo anno le iscrizioni alle mense scolastiche si fanno on-line

Per il prossimo anno scolastico 2019-2020 l'iscrizione al servizio di ristorazione scolastica comunale per i genitori dei bambini che si iscrivono la prima volta alla scuola dell'infanzia, alla scuola primaria o alla scuola secondaria di primo grado, dovrà avvenire on-line tramite il sito como.ecivis.it, già utilizzato nel nell'anno scolastico in corso (2018/2019) per i pagamenti.

Le iscrizioni apriranno nel mese di gennaio e all'inizio dell'anno prossimo saranno comunicate le modalità di iscrizione in modo più dettagliato. E' stato già fissato il 9 gennaio 2019 alle ore 18 nella sala conferenze della biblioteca comunale un incontro informativo per i genitori/tutori. Per ogni chiarimento rimane a disposizione l'Ufficio Refezione Scolastica di via Fiume 2 (tel. 031 265560).