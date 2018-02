Scuola, indirizzo per geometri a rischio al Vanoni di Menaggio: la protesta dei sindacati

Solo dieci studenti iscritti al primo anno all'indirizzo ex geometri al Vanoni di Menaggio (il Cat, costruzioni, ambiente e territorio): e così il corso per l'anno scolastico 2018-2019 rischia di saltare.

E gli studenti saranno costretti a rinunciare o a lunghi spostamenti fino a Como o a Erba.

La nota di Cgil





La denuncia arriva dalla Cgil "Riteniamo doveroso- scrive il sindacato in una nota -richiedere all’Ufficio Scolastico provinciale di Como di rivedere la decisione di negare l’istituzione della classe prima e difendere la possibilità degli alunni di frequentare il primo anno di Cat il prossimo anno scolastico. Se la scelta dovesse essere confermata, ci troveremmo di fronte a un impoverimento dell’offerta didattica del territorio e sarebbe negata la richiesta di iscrizione di una decina di alunni provenienti da tutto il territorio limitrofo: Menaggio, Val d’Intelvi, Porlezza, l’Alto lago, Bellagio, Lezzeno e Varenna. Questi alunni non hanno un altro un istituto per geometri a distanze ragionevolmente gestibili. Possiamo solo immaginare che gli alunni, piuttosto di viaggiare per ore per raggiungere istituti distanti, rinuncino a diventare geometri nonostante si tratti di un percorso formativo che offre consistenti sbocchi lavorativi proprio nel loro territorio".

La proposta

Un'alternativa in realtà ci sarebbe ed è quella proposta dai docenti dello stesso istituto Vanoni e sostenuta dalla Cgil che chiede "di garantire l’offerta didattica agli alunni che hanno scelto l’ex geometra" creando "una classe articolata che metterebbe insieme due diversi corsi e darebbe agli alunni la possibilità di diventare geometri al Vanoni. Questo modello organizzativo, già fatto in passato presso lo stesso istituto, è attualmente adottato in diverse realtà scolastiche soprattutto nei casi in cui come accade per il Vanoni, non esistono analoghi istituti nelle vicinanze".