Guasto all'impianto idrico: chiusa la scuola elementare di via Isonzo a Prestino

Scuola primaria di via Isonzo a Prestino (frazione di Como) chiusa venerdì 28 settembre 2018 a causa di un guasto all'impianto idrico: la perdita si è verificata nella mattinata di giovedì.

Subito il comune ha allertato la ditta appaltatrice dei lavori di manutenzione che ha iniziato subito le operazioni di verifica e risoluzione del guasto.

Considerato l'orario, è stata data informazione alla scuola sui lavori in corso e comunicanto che nell'immediato non era possibile determinare la tempistica precisa. La fornitura dell'acqua - fa sapere Palazzo Cernezzi in una nota dell'ufficio stampa- è stata comunque garantita nel momento del pranzo e fino al termine delle lezioni.

Gli uffici si sono preoccupati di predisporre l'erogazione del servizio mensa per la giornata di venerdì e fornitura straordinaria di acqua in bottiglia.

Nonostante ciò, in termini precauzionali, anche su indicazione dell'istituto comprensivo, si è disposta la chiusura del plesso di via Isonzo per la giornata di venerdì con apposito provvedimento. Gli uffici preposti lavoreranno senza interruzione al fine di garantire la risoluzione del problema nella giornata di domani stesso.