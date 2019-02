Fumo e distesa di sigarette nei bagni del Caio Plinio, rabbia degli studenti non fumatori: "Nessuno fa niente"

Una cappa di fumo irrespirabile e a terra un "tappeto" di sigarette: è la condizione dei bagni dell'istituto Caio Plinio di Como, segnalata alla nostra redazione da uno studente (non fumatore) esasperato.

Le foto e il video inviateci parlano da soli.

"La situazione è insostenibile - scrive lo studente della "Ragioneria" di via Italia Libera, che preferisce rimanere anonimo- per gli studenti che non fumano è impossibile andare in bagno. In ogni piano a qualsiasi intervallo è pieno di gente che fuma e si crea una cappa irrespirabile. Anche se si avvisano i bidelli loro non fanno nulla, anzi hanno addirittura messo un barattolo di plastica con dell'acqua come posacenere. Tutti lo sanno perché ci lamentiamo tutti i giorni e nessuno fa nulla. Allego immagini delle condizioni dei bagni nei quali siamo costretti ad andare tutti i giorni".

Abbiamo cercato di contattare telefonicamente l'istituto Caio Plinio per chiedere un chiarimento, ma non siamo riusciti a parlare con nessuno in quanto una voce registrata ci informava che tutti gli operatori risultavano "momentaneamente occupati".