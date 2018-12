Il film de Le Iene a Como: partito dal Casnati il tour nelle scuole di “Il Sindaco, Italian politics for dummies”

E' partito dal Centro Studi Casnati di Como il tour nelle scuole del film de Le Iene dal titolo “Il Sindaco, Italian politics for dummies” con Ismaele La Vardera.

Lunedì 10 dicembre 2018 prima tappa sul Lario per il film che, dopo la tre giorni al cinema dal 26 al 28 novembre in 230 sale in tutta Italia, verrà trasmesso in prima serata su Italia1 il 16 dicembre.

Dal 10 dicembre, intanto, il film girerà nelle scuole e nelle università italiane: un tour in undici tappe da Como a Enna con Ismaele La Vardera che risponderà alle domande dei ragazzi.

Il film, il primo prodotto da Le Iene e fatto da Davide Parenti e Claudio Canepari, racconta i retroscena della politica italiana: tutto parte dalla candidatura a sindaco di Palermo di Ismaele La Vardera nel 2017 che ha registrato con una telecamera nascosta tutta la sua campagna elettorale documentando, riporta il sito de Le Iene, "accordi inconfessabili e proposte inaccettabili. Il Sindaco ha come protagonisti inconsapevoli i big della politica siciliana e italiana: da Rosario Crocetta a Totò Cuffaro, da Matteo Salvini a Giorgia Meloni".

Dopo Como il tour del film toccherà Paderno Dugnano, Bologna, Roma, Benevento, Salerno, Enna e Palermo.