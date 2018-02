Erasmus+, arriva la Como City Map creata dai ragazzi

Questa mattina in Sala Stemmi l'amministrazione comunale ha accolto 60 ragazzi comaschi e stranieri di 10 e 11 anni che partecipano al progetto Erasmus+, accompagnati dalle loro famiglie e insegnanti, prima che il gruppo partisse alla scoperta dei monumenti cittadini per raccoglierli e descriverli in una particolare mappa. Il progetto Erasmus+ coinvolge alunni e insegnanti di Como e da Spagna, Regno Unito, Lituania, Repubblica Ceca e Polonia, in un percorso di scambio e conoscenza di diverse metodologie di insegnamento e apprendimento.



Otto ragazzi spagnoli sono arrivati a Como il 5 febbraio e si fermeranno fino al 9; a loro si aggiungono 16 insegnanti provenienti dagli stati partner. Tra i comaschi coinvolti nel progetto ci sono 52 ragazzi della Scuola Montessori di Como, il gruppo docenti e la dirigente scolastica. Attraverso la mobilità degli studenti e la partecipazione a riunioni internazionali per docenti, ognuno conoscerà di persona le realtà educative dei paesi aderenti con le loro diverse metodologie di insegnamento e apprendimento. Verranno condivise anche le conoscenze su alcuni personaggi significativi proposti da ciascuno dei Paesi: il pittore Fernando Zobel per la Spagna, Maria Montessori per l'Italia, Jan Amos Comenius per la Repubblica Ceca, Copernico per la Polonia, Roald Dahl per il Galles e Ruta Meilutite per la Lituania.



Al saluto ufficiale di stamattina è stata presentata anche la Como City Map, vale a dire una mappa dei luoghi e dei monumenti cittadini tracciata dai ragazzi. Sarà lasciata alla nostra città come uno strumento per indirizzare una fruizione turistica adatta alle famiglie.