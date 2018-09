Stefano de Luca nuovo direttore delle scuole del Teatro Sociale di Como

In Viaggio non è solo il titolo della Stagione Notte 2018/2019, ma anche la sensazione che pervade il Teatro Sociale di Como: in viaggio per il mondo, visto gli spettacoli che giungeranno da paesi diversi, in viaggio verso tante novità che questa Stagione offrirà al pubblico. Un viaggio che non solo parte con un nuovo Presidente AsLiCo (Fedora Sorrentino ha preso il “comando della nave” nell’ottobre scorso a stagione già avviata), ma anche con un nuovo direttore delle scuole del teatro: Stefano de Luca. Da diversi anni amico di AsLiCo, regista, attore, allievo di Giorgio Strehler, de Luca prende la direzione delle scuole del Teatro portando a Como un’offerta di formazione teatrale più ampia e organizzata per soddisfare diversi gusti e aspirazioni dei nostri corsisti. Tanti cambiamenti, quindi: una nuova immagine, nuovi corsi, nuovi insegnanti.

Festa del Teatro

Tra le novità di de Luca, un’alternativa ai tradizionali saggi di fine corso sarà una serie di Feste del Teatro. Sabato 15 settembre ci sarà la prima: un nuovo open day dove si potrà partecipare gratuitamente a mini-lezioni, conoscere il direttore e i nuovi insegnanti, visitare gli spazi del Teatro e assistere a piccole dimostrazioni. La festa inizierà alle ore 15.00 con una presentazione di de Luca sull’organizzazione delle scuole, per poi spostarsi in tutte le sale del Teatro. La giornata si concluderà poi in Sala Bianca con la Noche de Tango, dove si potrà partecipare allo stage di tango e a seguire la Milonga.