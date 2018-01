Como, nuovo corso di chimica tessile al Setificio: ecco come sarà

Partirà a settembre con l'anno scolastico 2018/2019 il nuovo corso quadriennale in chimica e materiali per le tecnologie tessili al Setificio "Paolo Carcano" di Como.

Un progetto presentato martedì 9 gennaio 2018 all'istituto di via Castelnuovo e frutto di un bando cui la scuola ha partecipato con il sostegno di Unindustria e Fondazione Setificio per rispondere alle esigenze delle aziende tessili lariane, dove mancano figure con formazione di chimica tintoria.

Le iscrizioni sono aperte dal 16 gennaio al 6 febbraio 2018, 25 i posti a disposizione.

Nell'intervista il preside del Setificio Roberto Peverelli descrive i dettagli del corso, dal monte ore al lavoro richiesto a casa fino al servizio di tutor messo in campo dalle aziende tessili lariane.