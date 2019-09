Como: stanziati oltre 3 milioni di euro per gli edifici scolastici

Sono tanti i lavori che durante questa pausa estiva hanno interessato le scuole comasche, molti completati, alcuni in fase di completamento ma comunque, fa sapere Palazzo Cernezzi, senza disagi per la ripresa delle lezioni. L’investimento più cospicuo (787 mila euro) è stato fatto per la scuola dell'infanzia di via Volta, dove oltre a interventi straordinari sulla pavimentazione, sono stati sostituiti i filtri di protezioni dai raggi solari sulle vetrate, come aveva ordinato l’Ats. Gli altri interventi completati, con singole cifre che vanno dai 19 mila ai 90 mila, riguardano diverse scuole della città, con azioni sulla struttura, per risolvere problemi contingenti e migliorare le condizioni igienico sanitarie, adeguandole alle normative più recenti.

È invece di circa un 1.150.00 euro il totale per i lavori ancora in opera e l’Amministrazione fa sapere che tutto procede nei tempi previsti, salvo che per la scuola di via Giussani in cui si sono verificati dei ritardi che comunque non influenzeranno la ripresa delle lezioni. Anche alla secondaria Ugo Foscolo di via Borgovico i lavori hanno dovuto subire uno stop, in questo caso a causa delle altissime temperature di questa estate, ma trattandosi del campo sportivo esterno, nessun problema a tornare fra i banchi il 12 settembre.

870 mila euro circa invece per i lavori ancora da iniziare. Migliorie all’impianto termico e barriere architettoniche da superare sono in questo caso i principali interventi.

Qui di seguito l’elenco di tutte le scuole interessate dai lavori

Lavori completati:

Scuola dell'infanzia di via Briantea

Scuola primaria e secondaria di 1° grado di piazza IV Novembre

Scuola dell'infanzia di via Mirabello – Trecallo

Scuola dell'infanzia di via Salita dei Cappuccini

Asilo nido di via Longhena – Albate

Asilo nido di via Palestro

Asili nido di via Passeri

Asilo nido di Lora

Asilo nido di Monte Olimpino

Asilo Nido via Giussani,

Asilo nido Sagnino,

Asilo nido via Italia Libera

Asilo nido via Zezio

Scuola dell'infanzia e primaria di via Acquanera

Scuole primarie di via Perti e via Viganò

Scuola primaria di via Perti

Scuola primaria di via Viganò

Lavori ancora in corso:

Scuola primaria di via Giussani

Scuola primaria e secondaria di primo grado di Lora

Scuola secondaria di primo grado Ugo Foscolo di via Borgovico

Lavori in programmazione