Iscrizione mensa scolastica e dopo scuola a Como: ecco chi deve farla e come

Il 7 gennaio saranno aperte le iscrizioni per la mensa scolastica e i servizi di pre e dopo scuola per il prossimo anno - 2020-2021. Le iscrizioni dovranno essere effettuate come di prassi online, sul portale https://como.ecivis.it, lo stesso dove si dovranno poi effettuare i pagamenti.



• Per il servizio di ristorazione scolastica: iscrizioni dal 7 gennaio al 15 febbraio 2020, con accettazione delle iscrizioni successive secondo ordine cronologico delle domande e in base ai posti disponibili nei refettori.

• Per i servizi integrativi di pre e dopo scuola: iscrizioni dal 7 gennaio al 31 marzo 2020. I servizi saranno attivati nel rispetto dei numeri minimi previsti dal ‘Regolamento Comunale per la gestione e la fruizione dei servizi scolastici’.



Il comune fa sapere che “già in fase di iscrizione sarà applicato l’art. 2 del Regolamento Comunale per la gestione e la fruizione dei servizi scolastici, secondo il quale il ripetuto mancato pagamento dei contributi tariffari dovuti comporteranno l’esclusione dalla fruizione dei servizi stessi, fermo restando il recupero, anche coattivo, delle somme non corrisposte, maggiorate di interessi e spese”.



Le iscrizioni dovranno essere effettuate soltanto da chi iscrive per la prima volta i bambini alla scuola dell’infanzia o alla scuola primaria o comunque per la prima volta al servizio di ristorazione scolastica. Per i bambini già iscritti nello stesso plesso non è necessario presentare una nuova domanda.