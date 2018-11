Tutte le migliori scuole superiori della provincia di Como: la classifica di licei e istituti tecnici

Arriva un aiuto per gli studenti e le famiglie dei ragazzi delle medie comasche che arrivano alle fatidiche domande: qual è la scuola migliore della provincia di Como? Quale il miglior liceo o istituto tecnico?

Una risposta a questi quesiti arriva dalla classifica stilata da Eduscopio.it, il portale della Fondazione Agnelli che ogni anno mette a confronto tutte le scuole superiori d'Italia per aiutare gli studenti nella scelta del percorso di studi dopo le medie.

I criteri di scelta

Eduscopio ha suddiviso le scuole in base agli obiettivi, ovvero preparare all'Università per i licei o all'ingresso nel mondo del lavoro per gli istituti tecnici.

Oltre 7mila le scuole messe a confronto a partire dagli esiti universitari e lavorativi di oltre un milione di diplomati.

Le scuole che devono preparare all'università sono state analizzate con l'indice "Fga" che mette insieme la media dei voti e i crediti ottenuti dagli ex alunni dell'istituto.

Gli istituti tecnici, invece, sono comparati in base all'indice di occupazione dei diplomati e alla coerenza tra studi fatti e lavoro trovato.

Tra gli indicatori anche il numero di diplomati in regola che indica, cioè, quanti studenti iscritti al primo anno in quella scuola hanno raggiunto senza bocciature il diploma 5 anni dopo. Se è alto, la scuola è molto inclusiva e gli studenti hanno avuto percorsi regolari. Se è basso, la scuola è molto selettiva e gli studenti sono incappati in bocciature e/o hanno abbandonato il corso di studi.

E' possibile scegliere anche di quanto si è disposti a spostarsi dalla propria abitazione. Noi abbiamo preso in considerazione le scuole superiori collocate nel raggio di 10 chilometri da Como. Tutte le indicazioni complete si trovano sul portale Eduscopio.it.

I migliori licei classici di Como

Tra i migliori licei classici nel raggio di 10 km dal capoluogo spicca il Volta, storico liceo del centro storico, seguito dal Fermi di Cantù e dal Collegio Gallio.

I migliori licei scientifici di Como

Tra i licei scientifici sempre nel giro di 10 km da Como svetta il Fermi di Cantù, seguito sul podio dal Terragni di Olgiate Comasco e dal Giovio di Como.

I migliori licei delle scienze umane di Como

Due i licei delle scienze umane selezionate per quanto riguarda la distanza scelta dei 10 km dalla città, ovvero la Teresa Ciceri di via Carducci e l'istituto Matilde di Canossa di via Balestra, entrambe a Como.

I migliori licei linguistici di Como

Per quanto riguarda i licei linguistici nei dintorni di Como sul podio della classifica di Eduscopio troviamo il Terragni di Olgiate, la Teresa Ciceri e il Giovio, entrambe a Como, rispettivamente seconde e terze.

I migliori istituti tecnici-economici di Como

Per quanto riguarda gli istituti tecnici-economici nel raggio di 10 km da Como, in vetta troviamo il Caio Plinio, seguito da Dante Alighieri e Pascoli

I migliori istituti tecnico-tecnologici di Como

Nella classifica degli istituti tecnico-tecnologici nei dintorni del capoluogo spiccano al primo posto la Fondazione Minoprio di Vertemate con Minoprio, al secondo la Magistri Cumacini e al terzo il Carcano, ovvero il Setificio, entrambi di Como.

Le migliori scuole a indirizzo professionale-servizi a Como

Tra gli istituti selezionati in questo ambito nel raggio di 10 km dal capoluogo sul podio ci sono l'isituto Michelangelo Buonarroti, il centro studi Casnati e il Pessina, tutti di Como.

I migliori istituti professionali a indirizzo professionale - Industria e Artigianato di Como

Due le scuole selezionate in questo ambito nei dintorni del capoluogo, ovvero l'isituto Sant'Elia di Cantù e la Da Vinci-Ripamonti di Como.