Borsa di studio per la Fisica 2018 Edison, in memoria di Francesco Somaini

Anche per il 2018 Edison S.p.A. e Fondazione Alessandro Volta assegnano una borsa di studio destinata a un giovane ricercatore per un periodo di tirocinio presso un’università straniera, allo scopo di condurre ricerca nel campo della fisica, con particolare riguardo ai temi dell’energia. Il premio, giunto alla quinta edizione, dà continuità alla cultura della ricerca e dell’innovazione, con lo scopo di premiare e incoraggiare gli studi di Fisica in Italia. La "Borsa Edison" ha un valore di 10.000 euro e verrà assegnata per concorso al concorrente più meritevole, sia per titoli, preparazione scientifica, lavori già svolti e risultati conseguiti, sia per il vantaggio che gli studi, per i quali è richiesta la Borsa, possono portare allo sviluppo della fisica in Italia. Possono prendervi parte sia i cittadini italiani sia quelli svizzeri del Canton Ticino.

La domanda di partecipazione deve essere presentata entro il 23 aprile 2018 e inviata a seguente indirizzo e.mail:

mariagiovanna.falasconi@fondazionealessandrovolta.it

oppure via posta ordinaria a Fondazione Alessandro Volta,

Via per Cernobbio, 11

Villa del Grumello

22100 Como.

È possibile scaricare il bando completo al questo link.