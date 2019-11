Como, nelle mense scolastiche acqua del rubinetto di pessima qualità: "Usate solo quella in bottiglia"

I gentirori di alcune scuole di Como stanno ricevendo nelle ultime ore avvisi che mettono in guardia dall'utilizzo e consumo dell'acqua del rubinetto negli istrituti scolastici. Nella mattina dell'8 novembre, per esempio, i genitori degli alunni della scuola primaria di via Brambilla (Istituto Comprensivo Como Lago) hanno ricevuto il seguente avviso: "A seguito della comunicazione ricevuta da parte del Servizio di Ristorazione Scolastica comunale sui valori relativi alla qualità dell'acqua (si precisa che si tratta di dato provvisorio da verificare) si è provveduto in via cautelare a sostituire in refettorio l'acqua del rubinetto con l'acqua in bottiglie. In attesa degli esiti definitivi si consiglia di fornire acqua confezionata".