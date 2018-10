Ritorna a Como l’Accademia di Musica e Danza Palazzo Valli Bruni

L’Accademia di Musica e Danza Palazzo Valli Bruni ha celebrato la sua rinascita nella storica cornice e sede dell’omonimo Palazzo per diventare un saldo punto di riferimento territoriale nella didattica Musicale e Coreutica. Il direttore d’orchestra Roberta Di Febo, direttrice e fondatrice della stessa, compone la nuova melodia di danza e musica con i suoi gentili ospiti, relatori dell’evento d’inaugurazione quali: Silvia Corbetta conduttrice di Sky Classica, Guido Stancanelli District Manager Banca Generali Private Como, Mario Landriscina, sindaco di Como, e dulcis in fundo ospite d’eccezione l’étoile Raffaele Paganini, testimone unico del valore della danza e della sua stretta collaborazione con l’Accademia. L’evento è allietato da momenti musicali con docenti ed allievi dell’Accademia. Novità assoluta è la costituzione di corsi preaccademici di musica e danza inaugurati dall’anno scolastico in corso con esami di passaggio e finali certificati con il logo del Ministero. L’Accademia quindi, ricostruisce la sua identità che include sia i nuovi corsi preaccademici, sia i corsi amatoriali già in essere da anni e denominati con il titolo “L’Accademia per Tutti!”.

Roberta Di Febo, direttrice e fondatrice dell’Accademia sottolinea: ”Siamo felici di essere una delle poche realtà a presentare un percorso professionale finalizzato a tutti coloro che desiderano frequentare una Scuola che certifichi, in modo riconosciuto, tutte le competenze musicali e coreutiche fondamentale per l’ ammissione al Liceo (per ottenere il Diploma di Stato) o per la preparazione all’ammissione in Conservatorio per la Musica o all’Accademia Nazionale di Danza di Roma, per la Danza, al fine di conseguire la Laurea specifica e riconosciuta dallo Stato con docenti qualificati di altissimo livello” e continua “per sottolineare il valore aggiunto del prestigioso Palazzo, sede dell’Accademia, abbiamo deciso così di rinnovarne anche la denominazione in "Accademia di Musica e Danza Palazzo Valli Bruni Giuditta Pasta-Como". Ed afferma: “Ringrazio tutti i partner e sponsor che hanno supportato il nostro progetto: Silvia Corbetta di Sky Classica, Stefano Mari dell’Agenzia generale Treccani sede di Milano, Guido Stancanelli District Manager di Banca Generali Private Como, rappresentanti e fautori di progetti culturali che arricchiscono il nostro patrimonio italiano. La presenza dell’étoile Raffaele Paganini ci onora e suggella la nascita dell’Accademia e del nuovo percorso formativo, grazie alla sua lunga carriera professionale”.

L’Accademia, mantiene ad ogni modo il legame con il Liceo Musicale Coreutico “Giuditta Pasta” istituito a Como nel 2013, punto di riferimento sulla scena, essendo uno dei pochi Licei riconosciuto dal Ministero con entrambe le sezioni: una dedicata alla Musica ed una dedicata alla Danza.

Il nuovo percorso formativo dell’Accademia di musica e danza Palazzo Valli Bruni, prevede già un primo inserimento all’età di 4 anni con un corso propedeutico al preaccademico. Il vero corso preaccademico con un programma ministeriale assegnato inizierà intorno ai dieci anni di età e sarà suddiviso in tre periodi che prevedono lo studio approfondito di diverse materie in base all’indirizzo scelto. È previsto un esame di passaggio alla fine di ogni anno scolastico ed una certificazione riconosciuta alla fine di ogni periodo con l’utilizzo anche dei crediti formativi, come accade all’Università. L’eventuale ammissione al Conservatorio o all’Accademia Nazionale (unica Università della Danza riconosciuta a livello legale) non è obbligatoria. Per la Danza è possibile anche solo seguire un percorso di formazione per la preparazione alle audizioni di diverse Compagnie o Teatri, e per la Musica può essere anche solo una preparazione di ottimo profilo per inserirsi nel mondo lavorativo artistico non necessariamente da Performer.

Le prime audizioni per i corsi amatoriali e professionali dell’Accademia sono aperte a musicisti e ballerini di qualsiasi età e livello di preparazione e si terranno il 12 e 13 ottobre presso la sede dell’Accademia. Le audizioni per i corsi preaccademici riconosciuti prevedono un livello tecnico di base che sarà oggetto di valutazione.

E’ necessario prenotarsi per poter accedere alle audizioni:

accademiag.pasta@hotmail.it - 348/1256737 - 031/2499962