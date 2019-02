Visite gratuite per il cuore: in coda oltre 90 comaschi

Sono stati 94 i comaschi che si sono sottoposti alle visite cardiologiche gratuite al Sant'Anna e all'ospedale di Cantù nell'abito dell'iniziativa "Cardiologie Aperte", promossa dall’Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri (Anmco,) e dalla Fondazione “per il tuo Cuore” – Hcf onlus.

L'unità operativa di Cardiologia dell'Asst Lariana ha messo a disposizione della popolazione i suoi specialisti e i suoi infermieri all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia l'11 febbraio e all'ospedale Sant'Antonio Abate di Cantù il 12 febbraio. Nel presidio di San Fermo sono stati 26 i cittadini che si sono rivolti ai cardiologi Carlo Campana, primario del reparto, con i colleghi Roberto Bonatti e Giovanni Marinosci per prevenire le patologie cardiovascolari o fare il punto rispetto a problematiche già accertate.

La fascia d'età era ricompresa tra i 65 e gli 82 anni - in maggioranza erano donne - con l'eccezione di una persona al di sotto dei 20 anni e di due persone con meno di 40 anni.

Il riscontro è stato significativo: a un paziente è stata riscontrata una patologia importante, per un altro è stata rivista la terapia, mentre altre 10, che non si sottoponevano a controlli da tempo, torneranno a breve per ulteriori accertamenti.

All'ospedale di Cantù gli accessi sono stati complessivamente 68 accessi, 50 le donne interessate a saperne di più del loro stato di salute. Gli specialisti Franco Tettamanti e Marco Sali hanno riscontrato alcuni casi di ipertensione non conosciuta e di fibrillazione, alcuni problemi del sonno in pazienti obesi o ex obesi, mentre ad alcune persone sono stati raccomandati ulteriori esami (ecg da sforzo, monitoraggio pressorio tramite holter, ecc).