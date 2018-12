Dal Sudafrica a Como per studiare l'elisoccorso del 118

Una delegazione del mondo dell'emergenza del Sudafrica ha fatto visita lunedì 3 dicembre 2018 alla base di Villa Guardia del 118 e dell'elisoccorso di Como.

Ospite una delegazione dell'AMS Red Cross Air Mercy Service, accolta da Maurizio Volontè, responsabile dell'Elisoccorso per le province di Varese, Como, Lecco e l'area del Legnanese, e del 118 di Como.

Con lui anche Matteo Ferranti, responsabile della SOREU - Sala Operativa Regionale Emergenza Urgenza dei Laghi. L'incontro è stata l'occasione per illustrare ai colleghi sudraficani una delle eccellenze della sanità lariana, ovvero l'attività e l'organizzazione della base comasca e della centrale del 118, e mostrare i mezzi, in primis l'elicottero AW 139 di stanza a Villa Guardia, e le dotazioni per il soccorso sanitario