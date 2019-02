Valduce, pronto soccorso al collasso: 5 ambulanze bloccate

Gravi disagi all'ospedale Valduce di Como. Il pronto soccorso nel primo pomeriggio di venerdì 8 febbraio è letteralmente collassato. Lo testimoniano, tra l'altro x le numerose ambulanze (almeno cinque) rimaste a lungo bloccate all'ingresso del pronto soccorso in via Santo Garavaglio. La struttura non era più in grado di accogliere pazienti, tuttavia il 118 ha continuato a indirizzare (non sono chiari i motivi) le ambulanze al Valduce. Risultato: le ambulanze sono rimaste ferme in attesa di poter "scaricare" i pazienti. Quindi, almeno cinque ambulanze sono rimaste ferme senza poter essere impiegate in altri interventi.

