Vaccino antipertosse per donne incinte, gratis a Como dal 1° ottobre: tutte le informazioni

Vaccini antipertosse per le donne in gravidanza: è la possibilità offerta a partire dal 1° ottobre 2018 dalla Asst Lariana alle donne incinte nel corso del 3° trimestre di gestazione.

Il vaccino viene offerto gratuitamente alle iscritte al Servizio Sanitario Nazionale e residenti in Lombardia.

Come prenotare

Invio della richiesta, da parte dell’interessata, all’indirizzo mail vaccinazioni.gravide@asst-lariana.it indicando generalità, luogo di residenza, numero di telefono e indirizzo mail e settimana di gestazione.

Il servizio vaccinale provvederà a comunicare, via mail o telefonicamente, la sede (Como – Cantù – Olgiate Comasco) e la data dell’appuntamento.

Qualora non si avesse la possibilità di inviare la richiesta tramite posta elettronica, per fissare l’appuntamento sarà possibile rivolgersi allo sportello del Servizio Vaccinazioni del Poliambulatorio di Via Napoleona 60 a Como il lunedì e il mercoledì dalle 13.30 alle 15.30.

Per le donne che fanno riferimento al Punto Nascita dell'Ospedale Sant'Anna di Fermo della Battaglia, è stato istituito un accesso dedicato con prenotazione al numero 031 585 9315 (martedì – mercoledì e giovedì dalle 9.00 alle 13.00) o al numero 031 585 9665 (lunedì e venerdì dalle 13.30 alle 14.30).

Per le donne seguite dai Consultori Familiari dell’Asst Lariana, la prenotazione della vaccinazione sarà assicurata dagli operatori. Il Servizio Vaccinale provvederà a comunicare, via mail o telefonicamente, la sede (Como – Cantù – Olgiate Comasco) e la data dell’appuntamento.

La pertosse

La pertosse, quando contratta dal neonato nei primi mesi di vita, può presentarsi in una forma molto grave a causa di complicazioni come polmonite e convulsioni che in rari casi possono essere addirittura mortali. L’infezione spesso può essere trasmessa anche dalla madre e la protezione conferita dalla malattia contratta in precedenza o dalla vaccinazione effettuata molti anni prima è labile e incostante.

Il periodo raccomandato per eseguire tale vaccinazione, disponibile solo in forma trivalente antidifterite-tetano-pertosse, è intorno alla 28° settimana di gravidanza, al fine di consentire alla gestante un’adeguata produzione di anticorpi e il conseguente passaggio transplacentare degli stessi: in tal modo il neonato viene protetto dalla pertosse nel periodo tra la nascita e la prima vaccinazione.

Il vaccino trivalente antidiftotetano-pertosse si è dimostrato sicuro per la donna gravida e per il feto. Inoltre, esso è consigliato a ogni gravidanza, anche se la donna è in regola con i richiami decennali o abbia già contratto in passato la pertosse. L’importanza di tale vaccinazione, prevista dai Piani Nazionale e di Regione Lombardia per la Prevenzione Vaccinale, è stata confermata dalla circolare 7 agosto 2018 per la promozione della salute femminile in età fertile.

