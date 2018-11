Influenza a Como, oltre 3mila persone vaccinate in una settimana

Buona partenza in provincia di Como per la campagna delle vaccinazioni contro l'influenza 2018.

Ats Insubria sottlinea in particolare una significativa partecipazione soprattutto dei soggetti per i quali il vaccino è raccomandato e gratuito in quanto appartenenti alle categorie considerate a rischio.

Una campagna, quella pro vaccini, sostenuta anche dall'ordine dei medici comaschi.

L’articolata organizzazione per la gestione della vaccinazione antinfluenzale, che prevede il coinvolgimento di Medici di Medicina Generale e Pediatri, oltre a tutto il personale presente nei centri vaccinali distribuiti sul territorio, ha segnalato una considerevole partecipazione anche da parte delle forze di polizia e vigili del fuoco, dei donatori di sangue, che da quest’anno possono usufruire gratuitamente di questa occasione di salute per se stessi, al servizio dell’intera comunità e delle altre categorie a rischio.

Nella prima settimana della campagna nei territori della Asst Lariana sono state vaccinate nel complesso 3.218 persone, di cui 406 con meno di 65 anni.

Invito alle persone con più di 65 anni alla vaccinazione antinfluenzale, antipneumococcica e anti herpes zoster

In questi giorni è in fase di consegna la cartolina personalizzata che, dal 2016, viene recapitata a coloro che compiono 65 anni, ovvero a coloro che al compimento del sessantacinquesimo anno, entrano in una fase della vita che richiede maggior protezione.

L’invito di ATS Insubria consente, nel 2018, di convocare 16.400 cittadini appartenenti alla coorte di nascita del 1953 e residenti sul territorio, che come previsto dal Piano Nazionale Prevenzione Vaccini, recepito dal Piano Regionale, ricevono la raccomandazione per effettuare gratuitamente, anche se in buona salute, l’antinfluenzale, oltre alla vaccinazione anti-pneumococcica e da quest’anno anche la vaccinazione anti-herpes zoster.

I neo 65enni vengono, quindi invitati ad effettuare l’antinfluenzale e il vaccino antipneumococco che è un’efficace protezione contro polmoniti, meningiti, sepsi, batteriemie e otiti causate dal batterio Pneumococco (Streptococcus pneumoniae).

Questo vaccino prevede due somministrazioni: la prima nella stessa seduta dell’antinfluenzale e la seconda dopo circa un anno.

La Vaccinazione anti–herpes zoster, introdotta dal 2018, contribuisce a ridurre di circa il 50% i casi di Zoster - «fuoco di Sant’Antonio» -, e di circa il 65% i casi di nevralgia post-erpetica, frequente complicanza debilitante per l’intensa e protratta sintomatologia dolorosa. La vaccinazione prevede un’unica somministrazione in una seduta diversa da quella per l’antinfluenzale e l’anti-pneumococco.

Nella prima settimana sono stati vaccinati nei territori dell'Asst Lariana 105 persone contro lo pneumococco.

I dati della campagna vaccini del 2017

ATS rende noto che nel 2017, a campagna antinfluenzale conclusa, il dato complessivo di adesione alla vaccinazione antinfluenzale per la coorte dei nati nel 1952 è stato del 20,3%; nel territorio di Como la partecipazione è stata più alta (26,5% dei neo 65enni) rispetto a quella nel territorio di Varese, che è stata del 16,5%. Il dato complessivo di adesione alla vaccinazione antinfluenzale nei soggetti nati nel 1952 è stato del 23,8%, con un avanzamento di 3,5 punti percentuali rispetto alla campagna dell’anno precedente. L’incremento maggiore è dovuto al territorio di Varese che, con un’adesione del 22% ha riscontrato un avanzamento di 5,5 punti percentuali, mentre nel territorio di Como l’incremento è stato dello 0,2%. Per quanto riguarda il vaccino antipneumococco, l’adesione complessiva all’invito è stata del 9,2%, più alta nel territorio di Como (10%) rispetto al territorio di Varese (8,7%).