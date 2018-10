Il racconto di Monica, un buon motivo per diventare volontari di Un Sorriso in Più

Monica, volontaria in geriatria dell’Ospedale Sant’Anna, racconta un episodio della sua esperienza di volontaria per l'associazione Un Sorriso in Più.

Le figlie della signora Orietta dicono che non le manca molto alla fine di questa vita. Mi chiedono se posso farle compagnia perché loro devono andare a fare delle commissioni e si scusano anticipatamente avvisandomi che non è ormai più lucida mentalmente. Mi siedo di fianco a lei che dorme. Quindi prendo il mio telefono e per passare il tempo leggo i messaggi arretrati sui gruppi delle mamme di scuola. Quasi subito sento che sto sbagliando; metto via il telefono e decido di vivere quel momento, anche se si muove un pezzo che mi spaventa e che forse non sono in grado di gestire. Le accarezzo il viso e i capelli, a momenti lei apre gli occhi, farfuglia qualcosa di incomprensibile, ma poi mi sorride ed annuisce. Io la guardo, cercando di trasmetterle quella pace e serenità che non ho neanche io di fronte alla morte. Penso di riuscire a calmarla con il mio sguardo, e mentre calmo lei, mi accorgo che anche io stranamente sono tranquilla, che non ho più paura di guardarla negli occhi, accarezzarla, né di stare in silenzio.

Da15 anni i 150 volontari di Un Sorriso in Più si impegniamo a portare sorrisi agli anziani soli nelle case di riposo, a domicilio e in ospedale, e ai bambini allontanati dalle famiglie ospiti di comunità educative del territorio comasco.

La onlus è già una bella squadra ma ha bisogno di nuovi volontari per raggiungere un nuovo obiettivo. I volontari portano gioia, benessere e serenità agli anziani ricoverati nel reparto di geriatria dell’Ospedale Sant’Anna di San Fermo per tre pomeriggi a settimana. Entro la fine dell’anno vorrebbero essere presenti in corsia tutti i pomeriggi.

Entrando nel modo di Un Sorriso in Più, oltre a prendersi cura delle persone più sole può essere l'occasione per curare anche se stessi grazie alla formazione e al costante sostegno.

Info: 333.4759753 - progetti@unsorrisoinpiu.it - unsorrisoinpiu.it