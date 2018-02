Al Synlab di Como la super risonanza magnetica

Importante investimento per il Centro Diagnostico Synlab San Nicolò di Como: da gennaio la struttura, tra i punti di riferimento del territorio per la salute dei cittadini comaschi, ha acquisito uno speciale apparecchio per la diagnostica per immagini. Lo strumento, una risonanza magnetica da 1.5 Tesla aggiornata al più alto stato dell’arte della tecnologia, permetterà al Centro di offrire servizi di eccellenza grazie a un ampio ventaglio di possibilità diagnostiche e molteplici settori di applicazione (dalla prostata alla mammella, dal fegato al pavimento pelvico, dall’addome all’encefalo, fino ad arrivare all’angiografia e all’ambito oncologico).

Cos'è

La risonanza magnetica è una metodica diagnostica che consente di ottenere immagini dettagliate di molti tessuti, permettendo di individuare particolari non rilevabili con altre tecniche. Tra gli esami più significativi: la risonanza multiparametrica della prostata, studi sulla suscettibilità magnetica (SWI) per differenziare calcificazioni e sangue, l’esame RM della mammella per lo studio della complicanze delle protesi estetiche, studi della dinamica liquorale per la valutazione degli idrocefali, lo studio dinamico della patologia funzionale del pavimento pelvico, studi del fegato con mezzo di contrasto paramagnetico o epatospecifico, lo studio contrastografico dinamico della mammella per patologia neoplastica o sospetta tale e, in campo oncologico, l’applicazione di tecniche evolute per lo studio dei tumori (anche diffusion tensor imaging).

I vantaggi

La nuova diagnostica ha permesso di sostituire altri strumenti, andando ad esplorare i più attuali orizzonti dell’imaging. La sua ampia applicabilità clinica, il flusso di lavoro notevolmente ottimizzato e la qualità eccellente delle immagini permetteranno al Centro di implementare il servizio rivolto al paziente, erogando prestazioni all’avanguardia, che rispondono alle più moderne esigenze.