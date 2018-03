Riforma sanitaria, Centro Lago e Valli tornino con Como

Il Centro lago e le Valli tornino con Como: è la richiesta unanime di sindaci e consiglieri regionali a proposito della riforma sanitaria che ha assegnato quelle zone all'Ats Montagna (che comprende Medio e Alto Lario, Valtellina e Valchiavenna e Valle Camonica) staccandola dall'Ats Insubria (che comprende Como e Varese).

Giovedì 1° marzo 2018 il parere negativo sull'azzonamento così costituito è stato condiviso durante l'incontro con la sanità organizzato dalla Cgil di Como.

Sia Alessandro Fermi, consigliere regionale uscente di maggioranza, sia Luca Gaffuri, consigliere regionale uscente di minoranza, hanno sottolineato i disagi e le problematiche scaturite dalla decisione, nel 2015, di racchiudere la zona del Centro Lago e le valli con l'Ats della Montagna. Sul punto sono intervenuti pure i sindaci di Menaggio Michele Spaggiari e di Tremezzina Mauro Guerra, sottolineando le difficoltà della cittadinanza. Unanime è arrivata la richiesta di fare "retro marcia", qualsiasi sia la maggioranza uscente dalle prossime elezioni regionali.

"Siamo soddisfatti per i contenuti emersi nel corso del dibattito - commenta Giacomo Licata, segretario provinciale Cgil Como - Gli interventi dei relatori e il dibattito con il pubblico hanno confermato quanto abbiamo sempre sostenuto dall'inizio di questa vicenda: l'azzonamento determinato da Regione Lombardia è una scelta sbagliata che ha marginalizzato la zona del Lago e delle valli".

La Cgil, con l'iniziativa di Menaggio, ha confermato l'impegno per il territorio e a favore della partecipazione dei cittadini, nella convinzione che il sistema socio sanitario sia un caposaldo del sistema del welfare territoriale e come tale va governato nella logica di rendere più semplice la vita delle famiglie.

"L'incontro è stato molto partecipato con numerosi interventi dal pubblico - aggiunge Matteo Mandressi, segreteria Cgil Como - il presidente della Comunità montana Lario Intelvese Ferruccio Rigola, rettificando le proprie posizioni di due anni fa e a nome dei sindaci della val d'Intelvi, ha chiesto a gran voce di tornare con l'Asst Lariana. Chiederemo immediatamente alla Regione, appena sarà insediata la nuova giunta, di approntare un progetto con termini temporali e modalità organizzative per riportare la rete socio sanitaria territoriale e l'ospedale di Menaggio con Como. In quella fase non si potrà prescindere dal coinvolgimento delle forze sociali".