Pronto soccorso Sant'Anna: 200 persone al giorno. Colpa anche dell'influenza

Periodo difficile per il pronto soccorso dell'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia che deve fare fronte a un gran numero di accessi quotidiano. Infatti, si apprende dall'azienda ospedaliera che in media sono circa 200 le persone che ogni giorno nell'ultima settimana si rivolgono al pronto soccorso. La stragrande maggioranza dei casi riguarda problemi legati a difficoltà respiratorie. Si tratta per lo più di sintomi influenzali che nel caso degli anziani risultano particolarmente seri e delicati.

Non è un caso, infatti, che dei 15 ricoveri che mediamente vengono eseguiti dal pronto soccorso la quasi totalità riguarda proprio persone anziane. Non mancano, però, i casi di persone ben più giovani che si presentano in ponto soccorso perché colpiti dai fastidiosi e talvolta violenti sintomi dell'influenza di stagione.