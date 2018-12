In pensione il pediatra Francesco Agrati: le informazioni per le famiglie di Alserio, Anzano, Alzate e Orsenigo

Dal 1° gennaio 2019 il pediatra di famiglia Francesco Agrati, operante nell'ambito costituito dai Comuni di Alserio, Anzano del Parco, Alzate Brianza e Orsenigo, andrà in pensione. In attesa dell'individuazione di un nuovo medico titolare e per garantire la continuità dell'assistenza medica, viene conferito l'incarico provvisorio alla dottoressa Stefania Fadini che riceverà nell’ambulatorio di Alzate Brianza in Via Anzani, n. 11 nei seguenti orari:

Lunedì dalle 13.30 alle 16.30

Martedì dalle 10.00 alle 13.00

Mercoledì dalle 16.00 alle 18.00

Giovedì dalle 10.00 alle 13.00

Venerdì dalle 10.00 alle 13.00

La Dr.ssa Fadini Stefania potrà essere contattata telefonicamente al numero 333.1577274, mentre per gli appuntamenti si dovrà telefonare al numero 333-1511805. Gli assistiti del dottor Agrati dovranno rivolgersi direttamente alla dottoressa Fadini muniti della tessera sanitaria (CRS Carta Regionale dei Servizi) senza effettuare alcuna operazione agli sportelli scelta e revoca.