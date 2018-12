Pap test a Tavernerio: il calendario 2019 degli appuntamenti al poliambulatorio

Il Comune di Tavernerio ha reso noto il calendario 2019 degli appuntamenti per il Pap test al Poliambulatorio "Rossini", in piazza don Angelo Benzoni, in collaborazione con l'Asst Lariana.

Il calendario 2019

Ecco le date in cui si potrà effettuare l'esame: 28 gennaio, 25 febbraio, 25 marzo, 29 aprile, 27 maggio, 24 giugno, 29 luglio, 30 settembre.

Gli orari sono dalle 10 alle 12 con 8 pazienti per sessione.

Come prenotare

Le richieste di prenotazione vanno fatte via mail all'indirizzo paptest@comune.tavernerio.co.it.

Necessario indicare nome, cognome, codice fiscale, numero di telefono e data richiesta.

Una volta ottenuta la conferma della prenotazione e dell'orario è possibile recarsi direttamente al poliambulatorio per l'esame munite di impegnativa del medico curante.

Il prelievo sarà svolto da personale (ostetriche) dell'Asst Lariana.

Per informazioni chiamare l'ufficio servizi sociali al numero 031.421223, interno 5, negli orari di apertura.