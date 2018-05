Como, uffici ex Asl in via Napoleona: prolungati gli orari di apertura degli sportelli

Sono stati prolungati gli orari degli Uffici dell'ex Distretto di Como, trasferito recentemente da via Cadorna al Poliambulatorio di via Napoleona. Si tratta, fa sapere la Asst Lariana, di un potenziamento degli sportelli pari a 28 ore settimanali di apertura in più.

Gli orari saranno in vigore da lunedì 21 maggio 2018 dopo la sperimentazione attuata questa settimana.

Le tabelle sono consultabili sul sito www.asst-lariana.it nella sezione "Servizi territoriali".

In particolare, il servizio Protesi e Ausili sarà aperto anche il martedì e giovedì dalle 8.30 alle 12.30, la prenotazione delle attività certificative nei tre giorni di apertura è stata prolungata di mezz'ora, mentre gli uffici per le pratiche estero, per i dializzati, per i rimborsi e per la maternità anticipata saranno aperti tutte le mattine dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30.

Nelle prossime settimane è prevista una ricognizione delle altre attività del Poliambulatorio che potrebbero avere la necessità di usufruire dei servizi dell'Area Territoriale per valutare un'ulteriore armonizzazione degli orari di apertura degli sportelli.