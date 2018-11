Due nuovi medici di base a Carbonate, Locate Varesino e Mozzate: le informazioni per le famiglie

Due nuovi medici di base in arrivo a Carbonate, Locate Varesino e Mozzate: prederanno servizio dal 26 novembre 2018 i dottori Maria Raffaella Manna e Mauro Colombo.

I due nuovi medici subentrano dopo le dimissioni della dottoressa Maria Francesca Adriana Morabito e del dottor Antonio Santoro e dopo il periodo di assistenza garantita con incarichi temporanei dalla dottoressa Bruna Zanardini e dal dottor Mauro Mirabile.

Si rende pertanto necessaria, per tutti gli assistiti iscritti negli elenchi della dr.ssa Morabito e del dr. Santoro, la scelta del nuovo medico, da effettuarsi tra quelli non massimalisti operanti nel medesimo ambito territoriale.

Come cambiare medico

Gli assistiti dovranno compilare il modulo di scelta del medico in cui sono indicati i nominativi dei medici disponibili e le rispettive sedi ambulatoriali.

I moduli sono reperibili:

• in formato elettronico, collegandosi al sito www.asst-lariana.it seguendo il percorso: Servizi Territoriali -> Iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale -> Ufficio Scelta e Revoca -> Modulistica;

• presso l’Ufficio Anagrafe/Protocollo del Comune di Carbonate, dal lunedì al sabato dalle ore 9:30 alle 12:30;

• presso l’Ufficio Anagrafe del Comune di Locate Varesino, dal lunedì al sabato dalle ore 9:30 alle 12:30 e mercoledì anche dalle ore 17 alle 19;

• presso gli uffici scelta e revoca dell’ASST Lariana di Olgiate Comasco, via Roma 61 o Lomazzo via Del Rampanone 1

I moduli dovranno pervenire alla Segreteria dell’Area Territoriale Sud Ovest, mediante una delle seguenti modalità :

• via e-mail all’indirizzo areaterritoriale.sudovest@asst-lariana.it;

• consegna diretta presso l’Ufficio Anagrafe/Protocollo del Comune di Carbonate, dal lunedì al sabato dalle ore 9:30 alle 12:30;

• consegna diretta presso l’Ufficio Anagrafe del Comune di Locate Varesino, dal lunedì al sabato dalle ore 9:30 alle 12:30 e mercoledì anche dalle ore 17 alle 19;

• consegna diretta, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13, presso i seguenti Uffici Scelta e Revoca ASST Lariana sede di Olgiate Comasco, via Roma 61 o sede di Lomazzo, via Del Rampanone 1

• via fax componendo il numero telefonico 031 999359;

• posta ordinaria indirizzata a Ufficio Scelta e Revoca via Roma 61, 22077 Olgiate Comasco

La scelta è anche possibile collegandosi al sito www.crs.regione.lombardia.it se si è in possesso delle credenziali di accesso tramite password o tramite Pin.

L’ufficio scelta e revoca del medico, telefono 0296941402 oppure 0296941445 è a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento o informazione relativa alla procedura di iscrizione.