Cure palliative a Mariano Comense: inaugurata "Casa Il Mantello"

Nuova sede a Mariano Comense per l'associazione Il Mantello che si occupa di cure palliative.

Sabato 10 novembre 2018 è stata inaugurata "Casa Il Mantello" in via Isonzo 17. Al taglio del nastro della nuova sede della onlus, già presente all’interno dell’Hospice dell’ospedale “Felice Villa”, c'erano i volontari, il personale del reparto e le autorità del territorio in occasione della ricorrenza di San Martino.

Il nuovo spazio, che sarà un punto informativo, dove accogliere i bisogni ma anche luogo dedicato alla formazione, sarà aperto al pubblico da martedì 13 novembre con questi orari: martedì e sabato dalle 9.30 alle 12.30 e giovedì dalle 16.30 alle 19.30.

Casa Mantello è un immobile donato da una benefattrice marianese, Teresina Mauri, che ha una superficie di 100 metri quadri ed è stato appena risistemato dalla onlus con un importante impegno economico per la ristrutturazione, la messa a norma e l’arredamento.

“Quando Teresina Mauri ci ha dato con tanta generosità questa opportunità – ha sottolineato Enrica Colombo, presidente della onlus - ci è sembrato subito chiaro che dovesse essere condivisa, che dovesse diventare una finestra del Mantello sul territorio dove accogliere i bisogni, trovare risposte adeguate, intessere collaborazioni con le altre Associazioni e con le Istituzioni per creare insieme una città sempre più attiva e solidale. Avere una seconda sede e uscire dall’ospedale per essere sul territorio può facilitare l’approccio con noi evitando il passo non sempre facile di varcare la porta dell’Hospice e permettendo anche un contatto più precoce con le situazioni di bisogno”.

“Casa Il Mantello” sarà anche un punto di informazione per le Cure Palliative del territorio Comasco, un nodo della rete, che consenta a pazienti e famiglie di scegliere la situazione di cura più confacente e di essere seguiti nel percorso: “Al momento – prosegue Colombo - riusciamo a intercettare una modesta percentuale del bisogno reale di Cure Palliative. Noi ci adoperiamo per diffondere e stimolare un approccio culturale che vada nella direzione di una diffusione più capillare della mission di chi si occupa di Cure Palliative. Abbiamo l’ambizione che Casa Il Mantello diventi anche un posto dove ci si possa confrontare e portare avanti idee. Ovviamente Casa Il Mantello è la casa di tutti noi dove formarci, incontrarci, lavorare. Una casa aperta a quanti vorranno condividere tratti di cammino di solidarietà”.

Cos'è l'associazione Il Mantello

Fondata nel 1994, a marzo dell’anno prossimo festeggerà i 25 anni di attività. La mission della onlus, che può contare su una cinquantina di volontari, non consiste solo nel curare, ma nel prendersi cura delle persone promuovendo, fornendo e sostenendo servizi e iniziative che hanno come scopo l’assistenza continua ad ammalati terminali e la promozione della cultura delle Cure Palliative. L’Associazione ha scelto di operare fornendo sostegno e collaborazione alle Istituzioni (ASST Lariana, con cui opera in regime di convenzione, ATS Insubria, Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Azienda Territoriale per i servizi alla persona TECUM) e mantiene un rapporto costante con la Fed.C.P. (Federazione Cure Palliative) e con la S.I.C.P (Società Italiana Cure Palliative).

Il Bilancio Sociale 2017 evidenzia che nel 2017 le ore dedicate dai volontari alle attività de Il Mantello sono state 8.810, quasi 500 in più rispetto al 2016. Una cifra ragguardevole, che corrisponde al lavoro a tempo pieno di circa 5 persone in un anno. Sono state garantite la presenza in Hospice o al domicilio per oltre 3mila ore, 1.680 al Front Office e alla Help Line, 1.200 ore sono state dedicate alla gestione dell’Associazione e poi, ancora, sono state garantite le attività di comunicazione, il progetto “Risparmio in pillole”, la Cucina in Hospice e la Musicoterapia.

Contatti: CASA IL MANTELLO Via Isonzo 17 - 22066 MARIANO COMENSE CO tel. 031/2499992 - cell. 0368-3404983 mail: casa@ilmantello.org