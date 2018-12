Sanità, Fabio Banfi nuovo direttore dell'ospedale Sant'Anna di Como

Cambio al vertice nella Sanità comasca: lunedì 17 dicembre 2018 il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha nominato i nuovi direttori generali che a partire dal 1° gennaio 2019 dirigeranno le 8 Ats, le 27 Asst e i 4 Irccs della Lombardia.

La nomina relativa all'Azienda Regionale Emergenza Urgenza non era in programma in quanto il contratto scadrà a dicembre 2020.

Per quanto riguarda la provincia di Como, Fabio Banfi, già direttore sanitario dell'Asst Lariana (che comprende, tra gli altri, l'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia, l'ospedale di Cantù, il Felice Villa di Mariano Comense e il Poliambulatorio di via Napoleona) prende il posto di Marco Onofri.

Cambio anche al vertice di Ats Insubria (ex Asl) dove Lucas Maria Gutierrez sostituisce Paola Lattuada.

Le nomine nella Sanità di Regione Lombardia

ATS

- Ats Citta' Metropolitana, Walter Bergamaschi (nuovo, sostituisce Marco Bosio)

- Ats dell'Insubria, Lucas Maria Gutierrez (nuovo, sostituisce Paola Lattuada)

- Ats della Brianza, Silvano Casazza (nuovo, sostituisce Massimo Giupponi)

- Ats Bergamo, Massimo Giupponi (nuovo, sostituisce Mara Azzi)

- Ats Brescia, Claudio Sileo (nuovo, sostituisce Carmelo Scarcella)

- Ats Pavia, Mara Azzi (nuova, sostituisce Anna Pavan)

- Ats della Val Padana, Salvatore Mannino (confermato)

- Ats della Montagna, Lorella Cecconami (nuova, sostituisce Beatrice Stasi)

ASST

- Asst Niguarda, Marco Bosio (nuovo, sostituisce Marco Trivelli)

- Asst S. Paolo e S. Carlo, Matteo Stocco (nuovo, sostituisce Marco Salmoiraghi)

- Asst Fatebenefratelli Sacco, Alessandro Visconti (confermato)

- Asst Gaetano Pini/Cto, Francesco Laurelli (confermato)

- Asst Ovest Milanese, Fulvio Odinolfi, (nuovo, sostituisce Massimo Lombardo)

- Asst Rhodense, Ida Ramponi (confermata)

- Asst Nord Milano, Elisabetta Fabbrini (nuova, sostituisce Fulvio Odinolfi)

- Asst Melegnano e Martesana Angelo Cordone (nuovo, sostituisce Mario Alparone)

- Asst Lodi, Massimo Lombardo (nuovo, sostituisce Giuseppe Rossi)

- Asst Sette Laghi, Gianni Bonelli (nuovo, sostituisce Callisto Bravi)

- Asst Valle Olona, Eugenio Porfido (nuovo, sostituisce Giuseppe Brazzoli)

- Asst Lariana, Fabio Banfi (nuovo, sostituisce Marco Onofri)

- Asst Lecco, Paolo Favini (confermato)

- Asst Monza, Mario Alparone (nuovo, sostituisce Matteo Stocco)

- Asst Vimercate, Nunzio Del Sorbo (nuovo, sostituisce Pasquale Pellino)

- Asst Papa Giovanni XXIII (nuova, Maria Beatrice Stasi, sostituisce Carlo Nicora)

- Asst Bergamo ovest Peter Assembergs, (nuovo, sostituisce Elisabetta Fabbrini)

- Asst Bergamo est, Francesco Locati (confermato)

- Asst Spedali Civili di Brescia, Marco Trivelli (nuovo, sostituisce Ezio Belleri)

- Asst Franciacorta, Mauro Borelli (confermato)

- Asst Garda, Carmelo Scarcella (nuovo, sostituisce Peter Assembergs)

- Asst Pavia, Michele Brait (confermato)

- Asst Cremona, Giuseppe Rossi (nuovo, sostituisce Camillo Rossi)

- Asst Mantova, Raffaele Stradoni (nuovo, sostituisce Luca Stucchi)

- Asst Crema, Germano Pellegatta, (nuovo, sostituisce Luigi Ablondi)

- Asst Valtellina e Alto Lario, Tommaso Saporito (nuovo, sostituisce Giuseppina Panizzoli)

- Asst Valcamonica, Maurizio Galavotti (nuovo, sostituisce Raffaello Stradoni)

IRCCS

- Fondazione Irccs Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico Milano, Ezio Belleri (nuovo, sostituisce Simona Giroldi)

- Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, Stefano Manfredi (confermato)

- Istituto Neurologico Besta, Paola Lattuada (nuova, sostituisce Giuseppe De Leo)

- Policlinico San Matteo Pavia, Carlo Nicora (nuovo, sostituisce Nunzio Del Sorbo

AREU

Azienda Regionale Emergenza Urgenza,Alberto Zoli (in scadenza a dicembre 2020)