Ospedale di Cantù, tac ferma per guasto

La tac della Radiologia dell'ospedale Sant'Antonio Abate di Cantù non funziona a seguito di un problema tecnico. L'apparecchiatura si è fermata nella mattina del 31 ottobre 2018 dopo l'esecuzione di alcuni esami. In reparto sono al lavoro i tecnici della casa produttrice, già intervenuti nelle scorse settimane.

Qualora la tac non venisse riparata entro oggi pomeriggio, saranno avvertiti telefonicamente i pazienti prenotati per esami in regime ambulatoriale previsiti nei prossimi giorni. Gli appuntamenti verranno riprogrammati a breve. I pazienti ricoverati e quelli di Pronto Soccorso per i quali era necessario sottoporsi a questa indagine radiologica sono stati trasportati all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia con il servizio di trasporto aziendale e riportati successivamente nel presidio di via Domea.