Gli incontri della Fondazione Volta: Personalità come specchio della salute

Nuovo appuntamento con “La Fondazione Alessandro Volta incontra”, il ciclo di conferenze aperto al grande pubblico su scienza, letteratura, arte e musica. Venerdì 7 settembre alle 18.30 alla Pinacoteca Civica di Como la professoressa Valentina Di Mattei, ricercatrice dell’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano e ideatrice del progetto Salute allo Specchio, e la dottoressa Letizia Carnelli, membro di Salute allo Specchio Onlus, parleranno di “Personalità come specchio della salute”. Modera l’incontro il professor Fabio Madeddu dell’Università di Milano-Bicocca.

“Nel corso dell'esistenza – afferma Di Mattei - la malattia rappresenta un'importante fonte di stress e un elemento di rottura rispetto agli equilibri precedenti. Le reazioni a tale evento variano da individuo a individuo: alcuni soggetti sembrano reagire in modo più funzionale di altri, e godere di una migliore salute psico-emotiva. La personalità individuale e le sue caratteristiche rappresentano un elemento chiave per la comprensione delle differenti modalità di adattamento e di risposta alla malattia. Nel corso degli anni, è stata ampiamente approfondita la relazione tra aspetti della personalità e salute; più di recente, l'attenzione è stata posta sulla presenza di disturbi della personalità o caratteristiche personologiche patologiche, che possono peggiorare nel corso dell'esperienza della malattia e influenzare l'efficacia stessa dei trattamenti”.



Il progetto Salute allo Specchio attivo dal 2013 presso l’Ospedale San Raffaele di Milano, nasce con l'obiettivo di migliorare la qualità di vita, il benessere e la salute percepita in pazienti affetti da patologia oncologica. Promuovendo la cura di sé attraverso un'alimentazione sana, l'esercizio fisico e la valorizzazione della bellezza personale si vuole sostenere il percorso personale di adattamento, e favorire la riscoperta delle proprie risorse anche nella parentesi critica della malattia.