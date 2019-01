Ospedale Sant'Anna, in pensione il primario di Medicina Generale Giorgio Bellati

E' andato in pensione dopo 37 anni di attività il dottor Giorgio Bellati, primario dell'Unità operativa di Medicina Generale dell'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia. Martedì 8 gennaio 2019 ha salutato la Direzione, i suoi collaboratori e i colleghi: Bellati sarà al lavoro in ospedale fino a giovedì 10 gennaio, poi il meritato riposo.

Chi è Giorgio Bellati

Bellati, classe 1949, è specializzato in malattie del fegato e del ricambio e in medicina interna. E' direttore del reparto del Sant'Anna dal 2004 ed è stato primario anche all'ospedale Felice Villa di Mariano Comense dal 1999 al 2004. Si è occupato in particolare del settore epatologico e ha avviato per primo la collaborazione sul fronte dei trapianti di fegato con l'ospedale Hautepierre di Strasburgo e, successivamente, con l'ospedale Niguarda di Milano, dove ha lavorato. Il dottor Bellati, in quanto membro della Commissione Trapianti di Fegato dell'ospedale Niguarda, ha seguito oltre circa un centinaio di pazienti che facevano riferimento al Sant'Anna e provenienti da tutta Italia con la possibilità di valutare l'indicazione al trapianto, studiare il caso e l'inserimento in lista e di seguirli al Sant'Anna fino all'intervento. In questo ambito ha inoltre pubblicato più di 300 articoli scientifici sulle principali riviste nazionali e internazionali.