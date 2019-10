Geriatria, al Sant'Anna un ambulatorio che si prende cura dei pazienti dimessi dal reparto

Per i pazienti che vengono dimessi dai reparti di Geriatria e Cure Subacute dell'ospedale Sant'Anna di Como e con patologie che consentono loro di essere trasportati con facilità, è stato aperto un apposito ambulatorio. A distanza di due mesi dalla sua attivazione - il servizio è in funzione dallo scorso luglio, tutti i venerdì dalle 13.30 alle 17.30 - si traccia un primo bilancio.

"L'obiettivo - spiega Domenico Pellegrino, direttore del Dipartimento di Medicina, nonché primario di Geriatria - è garantire un adeguato controllo e monitoraggio clinico, il cosiddetto follow-up, delle problematiche che hanno portato al ricovero ospedaliero. Se necessario viene offerto un ulteriore supporto alla continuità ospedale-territorio, cruciale, in particolare nel soggetto anziano fragile. I primi risultati sono più che positivi ed incoraggianti".

L'attività dell'ambulatorio prevede la programmazione di sette visite, suddivise tra quattro cosiddetti primi accessi e tre successivi controlli e ad oggi sono già stati visitati 43 pazienti. Con il ritorno a casa è possibile che possano verificarsi modifiche dello stato di salute ed è quindi fondamentale poter provvedere, in maniera tempestiva ed adeguata, con le opportune modifiche terapeutiche. "Gli anziani, soprattutto, vogliamo che non si sentano soli - aggiunge Pellegrino - e che sappiano che c'è qualcuno che continua a prendersi cura di loro". Il primo appuntamento è programmato all'atto della dimissione dal reparto ed in genere la visita viene eseguita a distanza di un mese circa o comunque in tempistiche compatibili con le necessità cliniche del paziente.